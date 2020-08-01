Silahla yaralanan 2 kişiden biri öldü - KOCAELİ

Alınan bilgiye göre, Mersincik Mahallesi Arı Sokak mevkisinde ormanlık alanda Ramazan G. (25) ile bir kişi, silahla yaralanmış halde bulundu.Çevredekiler tarafından yaralılar, Derince Eğitim Araştırma Hastanesine götürüldü.Ramazan G, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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