Silahlı kavga: 1 yaralı - KAHRAMANMARAŞ

Merkez Onikişubat ilçesi Abdülhamithan Mahallesi'nde, Selahattin A. (32) ve eşi Ayşenur A. (28),bir apartmanda Mehmet Ç. (42) ile buluştu.Aralarında çıkan tartışmanın ardından Selahattin A, pompalı tüfeğiyle Mehmet Ç'yi göğsünden vurdu.112 Acil Servis ekiplerince Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan Mehmet Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Polis, Selahattin A'yı gözaltına aldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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