\u0130l\u00e7ede kom\u015fu aileler aras\u0131nda \u00e7\u0131kan tart\u0131\u015fma, silahlar\u0131n da kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131 kavgaya d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fc. Av t\u00fcfe\u011fiyle yaralanan Durdu K\u0131z\u0131loluk, olay yerinden hayat\u0131n\u0131 kaybetti. AA n\u0131n haberine g\u00f6re jandarma, ka\u00e7an \u015f\u00fcphelinin yakalanmas\u0131 i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatt\u0131. \r \r \r 24 SAAT\r G\u00dcN\u00dcN \u00d6ZET\u0130\r \r 24 saat\r \r \r \r \r \r \r 24 saat g\u00fcn\u00fcn \u00f6nemli haberleri ve geli\u015fmeleri
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