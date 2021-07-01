Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Silahlı kavgada bir kadın hayatını kaybetti! - Haberler
ABONE OL

Adana'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada bir kadın öldü

Adana'nın Feke ilçesinde iki komşu arasında çıkan silahlı kavgada bir kadın yaşamını yitirdi

Silahlı kavgada bir kadın hayatını kaybetti! - Haberler
AA

İlçede komşu aileler arasında çıkan tartışma, silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Av tüfeğiyle yaralanan Durdu Kızıloluk, olay yerinden hayatını kaybetti.

AA'nın haberine göre jandarma, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Manisa'da kan donduran olay! Boğazını kestiği eşine aşk mektubu gönderdi! - Son dakika haberleri
GÜNDEM Boğazını kestiği eşine aşk mektupları yollamış!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurban bağışında bulundu - Haberler
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurban bağışında bulundu
İzmir'de korkutan orman yangını! - Haberler
GÜNDEM İzmir'de korkutan orman yangını!
Son dakika haberleri! Havada tavla oynadılar
GÜNDEM Paraşütçüler havada tavla oynadı
Elif Çakal'ın ölümü hakkında flaş gelişme! Elif Çakal düştü mü atıldı mı?
GÜNDEM Elif Çakal'a ne oldu?
2021 DGS ne zaman yapılacak? ÖSYM DGS hangi gün, saat kaçta? İşte Dikey Geçiş Sınavı tarihi...
GÜNDEM 2021 DGS ne zaman yapılacak?
Beyoğlu'nda dehşet! 6 yaşındaki oğlunu rehin aldı - Haberler
GÜNDEM Beyoğlu'nda dehşet! 6 yaşındaki oğlunu rehin aldı
Şanlıurfa'da baraj göletine giren kız kardeşler boğuldu
GÜNDEM Gölete giren kız kardeşler boğuldu
MEB'den hafif zihinsel engelli öğrencilere üniversite kapılarını aralayan düzenleme - Haberler
GÜNDEM MEB'den hafif zihinsel engelli öğrencilere üniversite ...
SON DAKİKA: Anne ve babanın tutuklu yargılandığı 'cinsel istismar' davasında çocuklara kayyum atandı
GÜNDEM Cinsel istismar davasında çocuklara temsili kayyum!