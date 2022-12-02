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Haberler Gündem 3. Sayfa Silahlı kavgada elektrikli testere ile saldırdı! - Güncel haberler
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Elektrikli testere ve tabancanın kullanıldığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Eskişehir'deki bir kavgada akılalmaz görüntüler kaydedildi. Elektrikli testere ve tabancanın kullanıldığı dehşet anlarında 2 kişi yaralandı

Silahlı kavgada elektrikli testere ile saldırdı! - Güncel haberler
Silahlı kavgada elektrikli testere ile saldırdı!
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İHA

Eskişehir’de 10 gün önce bir eğlence mekânının önünde çıkan, elektrikli testere ve tabancanın kullanıldığı, 2 kişinin yaralandığı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İHA'nın haberine göre olay, bir eğlence mekanının önünde meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu şüpheli A.G., Recep A. ile kardeşi Şükrü A.’yı bacaklarından vurarak yaraladı.

ELEKTRİKLİ TESTERE İLE ÜZERLERİNE YÜRÜDÜ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi ve Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili polis inceleme başlatılırken, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelilerden A.G.’yi suç aleti tabancayla birlikte yakalayıp gözaltına aldı. Olay yerinden kaçan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili 2 grubun birbirine saldırdığı anlar civarda bulunan bir güvenlik kamerası tarafından da kayıt altına alındı. Görüntülerde; Recep A. ile Şükrü A.’nın bıçak ve elektrikli testereyle diğer grubun üzerine yürüdüğü, A.G.’nin ise tabancayla ateş açtığı anlar yer alıyor. Sonrasında ise yerdeki kişinin darp edilmesi ve boş alkollü içecek şişesiyle dövüldüğü anlar görülüyor.

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