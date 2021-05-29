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Silahlı kavgada kardeşini av tüfeği ile vurarak ölümüne neden olan Çetin Çehendaş tutuklandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde çıkan silahlı kavgada kardeşini av tüfeği ile vurarak ölümüne neden olan Çetin Çehendaş tutuklandı

Silahlı kavgada kardeşini av tüfeği ile vurarak ölümüne neden olan Çetin Çehendaş tutuklandı
İHA

Olay, Şirindere Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ağabeyi Çetin Çehendaş (60) ile kardeşi Emin Çehendaş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada ağabeyi Çetin Çehendaş tarafından av tüfeği ile vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan Emin Çehendaş ağır yaralandı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Emin Çehendaş'a ilk müdehaleyi yaparak Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Emin Çehendaş hayatını kaybetti. Çehendaş'ın ölüm haberi ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Çetin Çehendaş ise işlemlerin ardından Aydın Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan ağabey tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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