Silahlı kavganın ortasında kalıp vuruldu!

Arnavutköy'de silahlı çatışmanın ortasında kaldı, isabet eden kurşunla öldü İstanbul'da bir kişi, husumetli iki grubun silahlı kavgasında arada kalarak vuruldu. Ağır yaralanan Osman Bakırcı hastanede hayatını kaybetti

İstanbul Arnavutköy'de husumetli iki grubun silahlı kavgasında arada kalan ve karnına isabet eden kurşunla yaralanan 34 yaşındaki Osman Bakırcı hastanede hayatını kaybetti

DHA'nın haberine göre olay, 21 Temmuz Cuma günü saat 22.40 sıralarında İmrahor Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi'nde meydana geldi.

Tekstil işçisi 34 yaşındaki 1 çocuk babası Osman Bakırcı, 'Oğuz' olarak tanınan Yunus D. ve bir arkadaşı ile birlikte evinin önünde oturuyordu. İddiaya göre, Yunus D., Bakırcı'nın evinin önüne park ettiği aracın içinde oturmak istediğini söyledi.

REKLAM Aracın içerisinde geçtikten yaklaşık 10 dakika sonra evin önüne beyaz bir araç ile iki kişi yaklaştı. Bakırcı'ya Oğuz olarak tanınan Yunus D.'yi sordular. Bakırcı, Yunus D.'yi çağırmaya gittiği sırada, Yunus D.'nin aracın içinde olduğunu fark eden iki kişi araca doğru ateş açtı. O sırada Yunus D. de karşı tarafa ateş açınca arada kalan Bakırcı'nın karnına kurşun isabet etti. Yunus D. ve araçla gelen iki kişi olay yerinden kaçtı. Komşuların yardımı ile Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bakırcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis saldırganların ve Yunus D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.