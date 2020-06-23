Silahlı saldırı: 2 yaralı - ADANA

AA

İlçenin Yenibey Mahallesi 111. Sokak'ta yürüyen Cahit T. ve Mehmet A. kimliği henüz belirlenemeyen kişinin pompalı tüfekle silahlı saldırısı sonucu yaralandı.Yaralılar vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yaralılarının durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Bazı iş yerleri ve yol kenarında bulunan bir otomobile saçma isabet etti.Polis, olayı gerçekleştiren şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.