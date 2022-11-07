Silahlı saldırıda yoldan geçen yerel şarkıcı da vuruldu 0:00 / 0:00

DHA

Kayseri'de, bir kişinin yaralandığı iş yeri önündeki silahlı saldırıda, yoldan geçen yerel şarkıcı da vuruldu.

DHA'nın haberine göre olay, saat 10.00 sıralarında, Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'nde meydana geldi. İş yerinin önünde oturan Tamer Deveci (50), kimliği henüz belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı. Deveci, sağ bacağından yaralandı.

Tamer Deveci

YOLDAN GEÇERKEN MERMİ İSABET ETTİ

Silahlı saldırı sırasında seken kurşunlardın biri de yoldan geçen yerel şarkıcı Ahmet Kaplan'ın sağ bacağına isabet etti. Olay sonrası silahlı saldırgan kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis de şüphelinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.