Silahlı saldırıya uğrayan iki kişi yaralandı - ADANA

AA

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde C.Y ve D.Y'ye, sokakta bulundukları sırada kimliği henüz tespit edilemeyen motosikletli iki kişi tarafından tabancayla ateş açıldı.Silah seslerini duyanlar, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan C.Y ve D.Y'yi özel bir hastaneye kaldırdı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 20 boş kovan buldu.Polis, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.