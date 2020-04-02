Silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı - ŞANLIURFA

Suriyeli R.S. ile A.E. arasında Rabia Meydanı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın kısa sürede büyümesinin ardından A.E, tabancayla R.S'ye ateş etti. Silahlı saldırı sonucunda R.S, ayaklarına isabet eden mermiler nedeniyle yaralandı.Olayın ardından kaçmaya çalışan A.E. meydandaki bekçiler tarafından yakalanarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.Olay yeri yakınındaki bir özel hastaneye kaldırılan R.S'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
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