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        Haberler Gündem Güncel Şile açıklarında seyreden gemide yangın | Son dakika haberleri

        Şile açıklarında seyreden gemide yangın

        İstanbul Kumkapı'dan Zonguldak'a seyir halinde olan 62 metre boyundaki gemide Şile açıklarındayken yangın çıktı. Gemide çıkan yangına müdahale başlatıldı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 25.09.2024 - 09:20 Güncelleme: 25.09.2024 - 10:06
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        Şile açıklarında Zonguldak'a seyir halinde olan gemide çıkan yangına müdahale ediliyor.

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        Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kumkapı'dan Zonguldak'a seyreden 62 metre boyundaki gemide, Şile açıklarındayken yangın çıktığı ihbarı üzerine Kurtarma-12 römorkörümüz ve KEGM-5 hızlı tahlisiye botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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        Açıklamada, gemideki söndürme ve soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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        #istanbul şile
        #yangın
        #gemi yangını
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