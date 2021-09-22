DHA

Avcıkoru Mahallesi Alkan Sokak'ta elektrik malzemeleri üreten iki katlı fabrikanın depo kısmında, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Fabrikanın depo kısmında çıkan yangına havadan helikopterle karadan da 22 araç ve 76 personelle müdahale edildi. Dumandan etkilenen bazı kişilere ilk müdahale, olay yerindeki sağlık ekiplerince yapıldı. Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, çevre ilçelerden de görüldü. Ekiplerin yoğun uğraşının ardından yangın saat 15.30 sıralarında söndürüldü.

"YANGIN ORMANA SIÇRAMADAN DEVLETİN EKİBİ BERABER OLDU"

Avcıkoru Mahallesi Muhtarı Şafak Karakeskin, yangına ilk müdahalenin köyün itfaiye ekibi tarafından yapıldığını belirterek, "İlk defa böyle bir şey ile karşılaştım. Allah daha beterinden saklasın. Yapacak bir şeyim yok. Zaten ilk önce bizim dere köylerin itfaiyecilerinin arabası geldi. Ardından Şile Belediyesi, Çekmeköy Belediyesi ardından Büyükşehir Belediyesi geldi. Ormana sıçramadan kontrol altına alındı" dedi.

GAZETECİLERE SALDIRI

Şile'de elektrik fabrikasındaki yangını görüntülemek isteyen gazetecilere fabrika yetkilileriyle çalışanları saldırdı. Silah gösterip, küfür ve tehditler savuran kişileri jandarma ekipleri güçlükle sakinleştirdi. Şile, Avcıkoru Mahallesi Alkan Sokak'taki elektrik malzemeleri üreten fabrikada saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Yangını haber alan gazeteciler olay yerine geçti. Bir gazeteci, fabrikanın yöneticilerinden birisi tarafından silahla tehdit edilip, dışarıya çıkarıldı. Daha sonra olay yerine gelen diğer gazeteciler de fabrika çalışanları tarafından saldırıya uğradı. Küfür ve tehditler savuran kişileri jandarma ekipleri güçlükle sakinleştirdi. Yaşananlar kameralara yansıdı.