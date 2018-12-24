Şile açıklarında 1 Kasım 2017'de "Bilal Bal" isimli kuru yük gemisinin batması sonucu mürettebattan 9 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 8 sanığın "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya sanıklar Faik Avcı, Cevat Çavuşoğlu ve Enes Caner katıldı. Duruşmada, müştekiler Dilara Yılmaz, Aylin Küçük, Melis Sanayır Furtuna, Aysun Odabaşı ve taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, duruşmaya katılmayan 5 sanığın, daha önceden talimatla ifadelerini verdiklerini tutanağa geçirdi.

Kimlik tespitinin ardından söz verilen sanık Cevat Çavuşoğlu, suçlamaları kabul etmeyerek, 2016 yılında geminin yüzde 50'sine ortak olduğunu, geri kalan hissenin de ölen Nihat Küçük'e ait olduğunu, gemideki ortaklığının kağıt üzerinde ve asıl işi ölen Nihat Küçük ile oğlunun yaptığını anlattı.

Sanık Faik Avcı, Gemi Acenteliği işiyle uğraştığını anlatarak, geminin eski, yaşlı ve problemli olduğunu, olaydan sonra yaptığı araştırmaya göre fazla yükle ilgili bir ceza aldığını ifade ederek, suçsuz olduğunu savundu.

Diğer sanık Enes Caner, suçsuz olduğunu öne sürerek, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını kabul etmediğini söyledi.

Davaya katılan müştekiler, olayla ilgili tüm sorumlulardan şikayetçi olduklarını belirtti.

Mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Şile açıklarında 1 Kasım 2017'de "Bilal Bal" isimli kuru yük gemisinin batması sonucu mürettebattan 9 kişinin hayatını kaybettiği belirterek, 8 sanığın "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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