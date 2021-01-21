Şili, Çin'in Kovid-19 aşısı CoronaVac'ın acil durum kullanımını onayladı

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Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Şili Kamu Sağlığı Enstitüsü Başkan Vekili Heriberto Garcia, CoronaVac aşısının üretim kalitesiyle ilgili olumlu sonuçlar aldıklarını belirterek "Toplum için etkili ve güvenli bir aşıyı onaylıyoruz." ifadesini kullandı.

CoronaVac'ın üçüncü faz denemelerini yürüten Şili'nin Çin'e bu aşıdan 60 milyon doz sipariş verdiği belirtiliyor.

Şili'de bugüne kadar 677 bin 151 Kovid-19 vakası görüldü, 17 bin 573 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.