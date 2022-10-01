Şili'de tribün çöktü: O anlar kamerada 0:00 / 0:00

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Başkent Santiago'daki Anıtsal Stadyum'daki tribünlerin bir bölümünün üzerine iki ağır metal yapı düştü ve tribün çöktü. Olayda en az 4 dört Colo Colo futbol taraftarı yaralandı.

Yerel basında çıkan haberlere göre bilinmeyen sayıda taraftar, reklamların yer aldığı sütunlara tırmandı. Yükün fazla gelmesinin ardından da çökme meydana geldi.

Yaralıların kesin sayısı veya yaralanmaların boyutu hakkında henüz resmi bir bilgi verilmezken, en az 4 kişinin tedavi gördüğü belirtildi.

Olay sonrası futbolcular stadyumdaki soyunma odasına dönerken, kulüp antrenman maçını erteleme kararı aldı.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.