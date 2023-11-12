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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul Ümraniye’de yakalanan iki hırsızın Şili uyruklu olduğu ortaya çıktı - Gündem haberleri

        Şili’den gelip hırsızlık yaptılar!

        İstanbul Ümraniye'de bankaya 200 bin lira yatırmak isteyen E.E.'nin parası araç içinden çalındı. Olay sonrası çalışma yapan polis iki şüpheliyi yakaladı. Yakalanan iki hırsızın Şili uyruklu olduğu ortaya çıktı

        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 12.11.2023 - 11:43 Güncelleme: 12.11.2023 - 11:53
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        Şili'den gelip hırsızlık yaptılar!
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        Akılalmaz olay 4 gün önce Ümraniye’de meydana geldi.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, banka şubesine 200 bin TL para yatırmak için gelen E.E., ön koltuğa bıraktığı paranın bulunduğu poşetin yerinde olmadığını gördü.

        İKİ HIRSIZ YAKALANDI

        Paranın çalındığını fark eden E.E. soluğu poliste aldı. Olayın ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerde bir şüphelinin parayı alıp araçla kaçtığı tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda iki şüpheli yakalandı.

        HIRSIZLAR ŞİLİ UYRUKLU ÇIKTI

        Yakalanan Fabian O.P.G.(40) ile Patricio E.R.V. (42) adlı şüphelilerin Şili uyruklu olduğu ortaya çıktı. Bir süre önce Şili’den geldikleri tespit edilen şüphelilerin üzerinde 9 bin TL ve 855 dolar ele geçirildi. Soruşturmanın ardından iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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