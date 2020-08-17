Silifke'de orman yangınına müdahale ediliyor - MERSİN

AA

Çadırlı Mahallesi Gelin Suyu mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.İhbar üzerine Silifke Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 40 orman işçisi, 5 arazöz ve bir helikopter bölgeye yönlendirildi.Havadan ve karadan müdahale edilen yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.