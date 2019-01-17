Silifke ilçesine bağlı Narlıkuyu Mahallesi'ndeki koyda meydana gelen olayda, fırtına nedeniyle çapadan kurtulan Uğur Mecit Geçen'e ait UMG Albatros adlı 9 metrelik balıkçı teknesi, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait mendireğe çarptıktan sonra battı. Teknenin battığını görenler, telefonla ulaştıkları Geçen'e durumu bildirdi.



SİT ALANI OLDUĞU İÇİN İSKELE YAPILAMIYOR



Geçen, battığı sırada içinde kimsenin bulunmadığı tekneyi iş makinesi yardımı ile barınağa çektirdi. Bölgede fırtınanın 2 gündür etkili olduğunu belirten olayın görgü tanığı Osman Uysal, "Fırtına nedeniyle teknenin çapası kopmuş. Bir anda olduğu yerden kopan tekne, önce kayalara vurdu, sonra su aldı ve battı. Burası sit alanı olduğu için iskele yapamıyoruz, devlette yapmıyor" dedi.