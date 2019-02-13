Palestino futbol takımı geçen yıl Şili Kupası'nı kazanarak, Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Libertadores Kupası'na katılmaya hak kazanmıştı.

Libertadores kupasında 2. ön elemeden itibaren mücadele eden Palestino, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Kolombiya takımı Medellin'i rövanş maçında normal süresi 1-1 biten maçta penaltılarla 4-1 üstünlük sağlayarak bir üst tura yükseldi.

1900'lü yıllarda Şili'ye göç eden 500 bine yakın Filistinlilerin başkent Santiago'da 1920'de kurduğu Club Deportivo Palestino, Şili futbolunda köklü bir yere sahip. 1955 ve 1958'de olmak üzere 2 şampiyonluğu bulunuyor.

Pek çoğu Osmanlı vatandaşı olan göçmenler, bu sebepten yeni ülkelerinde "Los Turcos" olarak anılıyor.