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Şilili kadınların dünyaya yayılan danslı protestosu “Las Tesis” TBMM'de

Cumhuriyet Halk Partisi kadın milletvekilleri Las Tesis eylemini TBMM Genel Kurulunda gerçekleştirdi

Meclis'te Las Tesis
HABERTURK.COM

Türkiye Büyük Millet Meclisi, İçişleri, Çevre ve Sağlık Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde ilginç bir eyleme sahne oldu. 

Şilili kadınların dünyaya yaydığı, kadına şiddete karşı “Las Tesis” dansı, geçen hafta sonu diğer dünya kentlerin de olduğu gibi İstanbul Kadıköy’de de yapılmak istenmiş ve polis tarafından izin verilmemişti. 

CHP'Lİ VEKİLLERDEN LAS TESİS PERFORMANSI

Oturum esnasında CHP Milletvekili Sera Kadıgil’in öncülüğünde 'Las Tesis' performansı sergilendi.  Meclis'te CHP sıralarında oturan kadın milletvekilleri polis müdahalesini protesto etmek için kadınların gözaltına alınmasına neden olan sözleri tekrarlayarak sıralara vurdu. Kadın vekiller mor fular takarken arka sıralarda oturan CHP'li vekillerin ellerinde cinayete kurban giden kadınların resimlerinin olduğu da görüldü.

"ÖLEN TÜM KADIN ARKADAŞLARIMIZ İÇİNDİ"

CHP'li kadın vekiller İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, "Ölen tüm kadınlar adına size iki çift lafımız olacak" diyerek protestoyu gerçekleştirirken, protestonun ardından ise, "Kaybettiğimiz tüm kadın arkadaşlarımız içindi" açıklamasında bulundu.

BAKAN SOYLU'DAN LAS TESİS TEPKİSİ

AA'nın haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Las Tesis" dansının Şili'de polis tarafından 2 kadının öldürülmesi üzerine çıktığını belirterek "Fakat bu Türkiye'de polise, hakime, devlete, Başkan'a 'tecavüzcü' ve 'öldüren' demeyi gerektirmiyor. Eğer dans da olacaksa hepimiz dans edelim ayrı da en çok dansı Latin Amerika yapıyor, ne durumda olduğunu biliyoruz." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda Sağlık, Çevre ve Şehircilik ile İçişleri bakanlıklarının 2020 yılı bütçelerine ilişkin soru-cevap bölümünde konuşan CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, Şili'de başlayan ve dünyanın her yerinde kadına karşı şiddete dikkati çekmek için yapılan "Las Tesis" dansı eyleminin yapılmadığı tek ülkenin Türkiye olduğunu söyledi. Sütlü'nün "Şimdi kadın milletvekilleri olarak şiddet gören, öldürülen tüm kadınlar adına size iki çift lafımız olacak." ifadesinin ardından CHP'li vekiller söz konusu dansın sözlerini sıra kapaklarına vurarak söyledi. HDP Grubunun da destek verdiği söz konusu eylemde, CHP'li bazı milletvekilleri de şiddet gören ve öldürülen kadınların fotoğraflarını ellerinde tuttu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Grubunun söz konusu eylemine ilişkin, öldürülen kadınların her birisinin ortak acı olduğunu vurguladı. Şarkının sözlerindeki "Tecavüzcü sensin, öldüren sensin; polisler, hakimler, devlet ve başkan." şeklindeki ifadeleri aktaran Soylu, "Eğer bunları söyleyerek bu mesele çözülecekse Meclis de duysun. Eğer bu Meclis, 'Bunları söylemeye devam etsinler.' derse ben İçişleri Bakanı'yım, kanuna rağmen, Anayasa'ya rağmen en geniş hakkımı kullanacağım." diye konuştu.

Bakan Soylu, milletvekillerinin de bakanların da sorumlu olduğunu belirterek "Tecavüzcü sensin, öldüren sensin; polisler, hakimler, devlet..." diye bir grubu çerçeve içerisine almamak gerektiğini söyledi. Söz konusu dansın sözlerinin Şili'de ortaya çıktığına işaret eden Soylu, "Dans, elbette ki dans… O zaman CHP Grubu 'Tecavüzcü demekte bir mahzur yok' desin. 'Tecavüzcü polis…' Böyle bir şey olabilir mi?" ifadesini kullandı.

Soylu, Şili'de bu şarkının CHP Grubunun iddia ettiği gibi çıkmadığını aktararak "Polis 2 kadını öldürdü, onun için çıktı. Yani sizin söylediğiniz sebeple çıkmadı. Bu Almanya'da yok ama siz kendiniz buna bir mana üretebilirsiniz. Fakat bu Türkiye'de polise, hakime, devlete, Başkan'a 'tecavüzcü' ve 'öldüren' demeyi gerektirmiyor. Eğer dans da olacaksa hepimiz dans edelim ayrı da en çok dansı Latin Amerika yapıyor, ne durumda olduğunu biliyoruz." dedi.

 

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