İstanbul'un Silivri Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, ilçenin farklı noktalarına Mobil Atık Getirme Merkezleri kurmaya başladı.

İHA'nın haberine göre, şu ana kadar Yeni Mahalle Varnalı Caddesi, Yeni Mahalle Dereboyu Caddesi ve Yeni Mahalle 1 Kasım Caddesi'nde kurulan merkezlerle birlikte, ilçede toplamda 8 adet merkez hizmet vermeye başladı.

Vatandaşlar, bu merkezlere kağıt-karton, metal, plastik, cam, tekstil, elektronik atık, bitkisel atık yağ ve atık pil olmak üzere 8 farklı türde atık bırakabiliyor.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, ilçede daha geniş bir atık toplama ağı oluşturmak amacıyla Yeni Mahalle 125. Yıl Caddesi, Selimpaşa Mahallesi 202. Cadde ve Selimpaşa Mahallesi Lojmanlar Sokak olmak üzere 3 yeni noktada daha Mobil Atık Getirme Merkezi açılacağını duyurdu.