Silivri'de 15 kaçak yapı yıkıldı - İSTANBUL

AA

Silivri Belediyesi ve ilçe jandarma komutanlığı ekiplerinin çalışmaları sonucunda, Çayırdere ve Sayalar mahallelerinde koronavirüsle mücadele sürecinde denetim yapılamayacağını düşünülerek inşa edilen 15 kaçak yapı tespit edildi.Bu yapılar, Silivri Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Gecekondu Denetim ve Uygulama Birimi tarafından yıkılırken, jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, tarım arazilerine inşaat yapılmasına müsaade etmeyeceklerini ifade etti.