Silivri'de 2 otomobilde uyuşturucu ele geçirildi: 3 tutuklama
İstanbul'un Silivri ilçesinde şüphe üzerine durdurulan 2 otomobilde uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutukladı
Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 ve 3 Kasım'da Selimpaşa Mahallesi'nde genel asayişin sağlanması, suçların önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik denetim gerçekleştirdi.
AA'nın haberine göre; kontrollerde, şüphe üzerine durdurulan 2 otomobilde yapılan aramada, 72,19 gram sentetik uyuşturucu, 34,86 gram esrar ile uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.
Ekipler, otomobillerdeki 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.A, M.K.T. ve O.A. tutuklandı, Ü.Ş, H.K. ve B.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.