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        Haberler Gündem İstanbul Silivri'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

        Silivri'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

        İstanbul'un Silivri ilçesinde hasta almaya giden ambulans, otomobille çarpışarak devrildi. Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 01:26 Güncelleme: 10.04.2024 - 01:29
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        Otomobille çarpışan ambulans devrildi: 5 yaralı
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        Silivri’de ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Yeni Mahalle Abdülhalik Renda Sokağı'nda hasta almaya giden ambulans ile otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yaklaşık 30 metre sürüklenen ambulans devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; sağlık ekipleri, ambulansta 3, otomobilde 2 kişi olmak üzere 5 yaralıyı hastaneye kaldırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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