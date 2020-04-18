Silivri'de çiftçiler üretime devam etti

AA

Silivri'de lavanta fidesi yetiştiriciliği yapan Yasin Yıldırım, bu kısıtlamadan muaf olmanın çiftçiler açısından sevindirici olduğunu belirterek, "İstanbul'un tarım ilçesi Silivri'de tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yapıyoruz. İkinci sokağa çıkma kısıtlaması haftasında bizim bugün çok önemli bir dikim dönemimiz vardı. Şu anda bu dikimi gerçekleştiriyoruz. Cumhurbaşkanımızın ve İçişleri Bakanlığımızın onay verdiği çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olduğumuz için bugün dikim işlemini gerçekleştirebiliyoruz." diye konuştu.

Yıldırım, çiftçiler adına yetkililere teşekkür ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bugün burada dikimi yapmasaydık ciddi bir zarar görecektik. Her şeyin durduğu bir dönemde üretimin devam etmesi gerekiyor. Tüm risklere karşı tedbirlerimizi personellerimizle birlikte aldık. Şartlar ne kadar zorlaşırsa zorlaşsın Türkiye'de tarımın devam etmesi gerekiyor. Başarmak ve kazanmak bizim elimizde, yeter ki fedakarlık yapalım, sorumluluk alalım. Son olarak, gençlerimizin de işin sahada uygulama kısmında işe el atması gerektiğini düşünüyorum."