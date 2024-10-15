Silivri'de iki otomobilin çarpıştığı anlar kamerada

Kaza, pazar günü saat 12.20 sıralarında D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi.

Sürücüsü açıklanmayan otomobil ile otomobil, bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobil takla atarak yol kenarında bulunan ağaçlık alana savruldu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan sürücüler itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar Silivri Devlet Hastanesi ve Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.