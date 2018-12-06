Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre, İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece, Esenyurt ve Silivri'de sahte içki imal ederek piyasaya satan çeteleri takibe aldı.

OTELLERİ 'GÜMRÜK KAÇAĞI İÇKİ' DİYE KANDIRMIŞLAR

Büyükçekmece ve Esenyurt'ta geçen hafta düzenlenen operasyonda 15 adrese baskın düzenlendi. Sahtecilik çetesi üyesi 9 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 740 litre metil alkol, bin 800 adet sahte içki ve yüzbinlerce sahte bandrol ile boş şişe ele geçirildi. Zanlıların, otelleri "Kıbrıs'tan gümrük kaçağı içki getirdik" diyerek kandırdığı ve sahte içkileri otellere sattıkları tespit edildi.

SAHTE İÇKİ İMALATHANESİ

Silivri'de düzenlenen operasyonda da sahte içki imalatının yapıldığı büyük bir depo ele geçirildi. Depoda yapılan aramalarda, sahte içki imalatında kullanılan 9 ton metil alkol, 7 bin 832 şişe sahte içki ve yüzbinlerce sahte bandrol ile boş şişeler ile düzenekler ele geçirildi.

SON 1 YILDA 185 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içkiden ölümler yaşanmasın diye son 1 yıl içerisinde 196 işyerine baskın düzenledi. 88 işyerine idari, 108 işyerine de adli işlem yapıldı. Operasyonlarda 21 sahte içki imalathanesi ortaya çıkarılırken 14 de sahte içki deposu bulundu. Operasyonlarda gözaltına alınan 185 kişiden 18'i tutuklanırken, 13'ü de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ