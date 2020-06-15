Silivri'de trafik kazası : 1 ölü, 1 yaralı - İSTANBUL

D-100 karayolu Çorlu istikametinde seyir halindeki 06 FE 4805 plakalı sebze-meyve yüklü kamyonet, Kınalı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tabelaya çarptı.Kazada, Soner Durukan (33) ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi araç içerisinde sıkıştı.Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan Durukan, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Yaralanan diğer kişi ise ambulansla Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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