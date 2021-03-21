Silivri'de otomobil direğe çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza dün akşam saat 20.30 sıralarında Çavuşlu Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Çavuşlu Caddesi üzerinde seyir halindeki 34 RY 2962 plakalı otomobilin sürücüsü Erkan Yıldırım (39),direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü Erkan Yıldırım ve Mutlu Doğan Yıldırım (51) yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Duran kalbi uzun süren kalp masajının ardından tekrar çalıştırılan Mutlu Doğan Yıldırım hastaneye kaldırıldı.
DHA'nın haberine göre; Yıldırım kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken Erkan Yıldırım'ın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
YORUMLAR