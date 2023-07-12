Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Silivri'deki Elmalık Deresi'ne "lağım karışıyor" iddiası! Koku ve sinek şikâyeti

        İstanbul'un Silivri ilçesindeki Gümüşyaka Mahallesi'nde bulunan Elmalık Deresi'nden gelen kötü koku, çevredekileri rahatsız ediyor. Lağım karıştığı iddia edilen derenin denize aktığı halk plajını kullananlardan bazıları hastalandı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2023 - 15:26
        1

        İstanbul'un Silivri ilçesi Gümüşyaka Mahallesi'nde bulunan Elmalık Deresi'ndeki kötü koku ve görüntü çevre sakinlerini rahatsız ediyor. İddiaya göre, Elmalık deresine lağım akıyor. Derenin, Gümüşyaka Halk Plajına bağlantısı var. Buradan denize girenlerin hasta olduğunu söyleyen çevre sakinleri, belediyenin soruna bir çözüm bulmasını istiyor.

        2
        3

        Koku yayılan derenin yanında oturan Kani Yüksel, "Ben bu sitede oturuyorum ama 500 metre ileriye gidiyorum. Akşamları balkonda oturma şansımız pek yok. Sivrisinek taarruzu başlıyor. Burada kokusu ayrı bir caba yani bilemiyorum. İstanbul'dan günübirlik gelenler bilmiyorlar. Buralarda hep denize giriyorlar. Benim bir komşumun torunu da buradan suya girdi. Mikrop kapmış. Ondan sonra da hastanede bir süre tedavi gördü. Bir iki senede bir geliyorlar. Kepçeyle bir temizlik yapıyorlar. Ama neyi temizliyorlar? Dere olsa onun temizlenmesine gerek yok. Bu düşündüğümüz şey akıyor buraya ama yukarıda arıtma var güya, ama yine de yeterli değil bence" dedi.

        4
        5

        Derenin yakınında oturan Vedat Topaloğlu ise, "20 senedir burada yaşıyoruz. Her sene bir şeyler yapılıyor ama yeterli olmuyor. Sivrisinekten duramıyoruz. Pis kokuyor. Geçen yeğenim denize girdi. Mikrop kaptı. Şimdi onun tedavisiyle uğraşıyoruz" diye konuştu.

        6

        Çevre sakini Şenay Yüksel de, "Balkonda oturup yemek yiyemiyoruz, sinek, böcek, koku. Denize giremiyoruz. İnanın denize giremiyoruz. Torunlarım var rahatsız. Dışarıda tutamıyorum. Yazın balkonda oturmazsan yazlığın önemi ne? Tabii sinek böcek koku özellikle çok kokuyor. Ben böyle hiç memnun değilim. Belediye gereksiz şeylerle uğraşacağına, bu hastalık yapan pisliği temizlesin. Gerçekten tabi denize akıyor. Hastalık tabii ki, hiç oradan kimse girmemeye çalışıyor. Bilmeyenler giriyor. Ama bilenler girmiyor ama bilmeyenler hasta olup gidiyor. Çünkü pislik akıyor. Güzel bir şey değil" dedi.

        7

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ise iddialarla ilgili açıklama yapmadı.

        #istanbul haberleri
        #silivri ilçe
        #elmalık deresi
        #çevre kirliliği
        #çevre haberleri
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        NATO Zirvesi'nde gündem olan kare
        NATO Zirvesi'nde gündem olan kare
        Galatasaray transferi resmen açıkladı!
        Galatasaray transferi resmen açıkladı!
        Bayrampaşa'da dehşet! Dondurucuda bulundu
        Bayrampaşa'da dehşet! Dondurucuda bulundu
        Sıcak çarpması uyarısı! Beyin kanaması ve inme oluşabilir
        Sıcak çarpması uyarısı! Beyin kanaması ve inme oluşabilir
        Dikkat! Çöl sıcakları kapıda! 50 derece hissedilebilir
        Dikkat! Çöl sıcakları kapıda! 50 derece hissedilebilir
        Ünlü oyuncu hacca gitti
        Ünlü oyuncu hacca gitti
        Ülke tarihinin en ağır orman yangını sezonu: Rekor sıcaklık!
        Ülke tarihinin en ağır orman yangını sezonu: Rekor sıcaklık!
        Külçe altın taşırken yakalandı! Perde arkasından sanal bahis çıktı
        Külçe altın taşırken yakalandı! Perde arkasından sanal bahis çıktı
        Kritik NATO Zirvesi devam ediyor
        Kritik NATO Zirvesi devam ediyor
        Kayseri'de 7.5 milyon yıllık keşif!
        Kayseri'de 7.5 milyon yıllık keşif!
        Ölü bulunan 'Maserati'li polis ile ilgili flaş gelişme!
        Ölü bulunan 'Maserati'li polis ile ilgili flaş gelişme!
        Ev kiraları otellerle yarışıyor
        Ev kiraları otellerle yarışıyor
        NATO'da Türkiye'nin kararını dünya takip ediyor
        NATO'da Türkiye'nin kararını dünya takip ediyor
        Gönüllü doktorlar ampute depremzedelerin yaralarını ücretsiz protezle saracak
        Gönüllü doktorlar ampute depremzedelerin yaralarını ücretsiz protezle saracak
        Biden'dan Erdoğan paylaşımı: Bir araya gelmek harikaydı
        Biden'dan Erdoğan paylaşımı: Bir araya gelmek harikaydı
        Arda Güler hocası Ancelotti'yi büyüledi
        Arda Güler hocası Ancelotti'yi büyüledi
        129 bin dolarlık nafaka alacak
        129 bin dolarlık nafaka alacak
        İsmail Kartal'ın yapması gereken matematik
        İsmail Kartal'ın yapması gereken matematik
        Polemiğin perde arkası
        Polemiğin perde arkası
        Kararını verdi!
        Kararını verdi!