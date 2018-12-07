Alınan bilgiye göre, Tekirdağ- İstanbul kara yolunda İstanbul istikametinde seyreden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR, Gümüşyaka mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıkarak karşı istikamete geçti. Yolun kenarındaki demir bariyerleri yıkarak karşı yola geçen TIR, şarampolde durabildi.

Meydana gelen trafik kazasında TIR sürücüsü ve yanında bulunan arkadaşı hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

TEKİRDAĞ İSTİKAMETİ TAMAMEN TRAFİĞE KAPANDI

Kazada hasar gören TIR'ın geçişi engellemesi nedeniyle Tekirdağ istikameti tamamen araç trafiğine kapandı. Ağır hasar gören TIR, 3 saatlik çalışma sonucu İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait (İBB) vinç ile yol kenarına çekildi.

Ardından bölgede yoğunlaşan araç trafiği normale döndü. İBB’nin temizlik çalışanları ise yola dağılan TIR'ın parçalarını kaldırdı.

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