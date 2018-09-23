TFF 3. Lig 1. Grup'un 4. haftasında oynanan Silivrispor-Büyükçekmece Tepeciksporkarşılaşmasının bitiminde gergin anlar yaşandı

Silivri Stadı'nda oynanan müsabakayı ev sahibi ekip, 90+8. dakikada Gökhan Demir'in attığı golle 1-0 kazanırken, müsabakanın bitiş düdüğüyle birlikte olaylar başladı.

Gol sonrası santra yaptırmadan oyunu sonlandıran haken Alirıza Altunbakır'a Büyükçekmece Tepeciksporlu oyuncular ve teknik heyet tepki gösterdi.

Yaşanan gerginlik protokol tribününe de yansıdı ve bu bölümde kavga çıktı. Protokol tribünündeki kavga, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sonlandırılırken, olaylar stat dışında da bir süre devam etti.

Öte yandan, yaşanan olayları takip eden yerel bir gazeteci ise Silivrispor taraftarların saldırısına uğradı. Aldığı darbelerle yaralanan basın mensubu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Silivri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gazetecinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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