Silivrispor - İzmir İl Özel İdaresi düellosu

Türkiye 3.Lig 1.Grup maçında Silivrispor ile İzmir İl Özel İdaresi, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 13:30. Silivrispor 13 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken İzmir İl Özel İdaresi 16 puanda ve 2. sırada. Silivrispor son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ile oynadı. İzmir İl Özel İdaresi son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 254 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Silivrispor kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, İzmir İl Özel İdaresi sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Silivrispor son haftadaki Kırıkhanspor müsabasında 1-0 kazandı.

İzmir İl Özel İdaresi ise Manisa Belediyespor karşılaşmasında 3-2 yenildi.

Silivrispor, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, aldı. Silivrispor, kendi sahasında 9 gol attı, 0 gol yedi.

İzmir İl Özel İdaresi ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 2 beraberlikle sahadan ayrıldı. İzmir İl Özel İdaresi, 7 gol atarken 5 gol yedi.

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