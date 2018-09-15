Silkeborg - Elite 3000 maçı heyecanı

Danimarka 1.Lig maçında Silkeborg ile Elite 3000, 16 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 14:45. Maç öncesi Silkeborg 10 puanla 7. sırada, Elite 3000 9 puanla 8. sırada bulunuyor. Silkeborg, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Elite 3000, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.
İddaa'dan 589 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Silkeborg kazanırsa 1.95, beraberlik çıkarsa 3.00, Elite 3000 sahadan galip ayrılırsa 2.80 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.
Silkeborg son haftadaki Elite 3000 müsabasında 4-3 kazandı.
Elite 3000 ise Silkeborg maçında 4-3 yenildi.
Silkeborg, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 7 gol yedi.
Elite 3000 ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Elite 3000, 1 gol atarken 2 gol yedi. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ