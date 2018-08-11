Silkeborg - Herfolge Koge maç önü

Silkeborg ve Herfolge Koge, 12 Ağustos 2018 Pazar günü Danimarka 1.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 14:45. 1 puanlı Silkeborg 8. sırada bulunuyor, Herfolge Koge 6 puana sahip ve 1. sırada. Ev sahibi Silkeborg, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Herfolge Koge, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 622 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Silkeborg kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.10, Herfolge Koge sahadan galip ayrılırsa 3.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Silkeborg önceki hafta Vejle-Kolding mücadelesinde 5-0 kazandı.

Herfolge Koge ise Vestsjaelland karşılaşmasında 3-0 kazandı.

Silkeborg, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Silkeborg, kendi sahasında 0 gol attı, 0 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ