Silkeborg - Hvidovre sahaya çıkıyor

Danimarka 1.Lig heyecanı devam ediyor. Silkeborg, 28 Ekim 2018 Pazar günü Hvidovre takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 15:45. Silkeborg 23 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Hvidovre 16 puanda ve 8. sırada. Silkeborg son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ile oynadı. Hvidovre son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 448. İddaa'da Silkeborg kazanır 1.45, berabere biter 3.60, Hvidovre kazanır 4.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 2.05, 2.5 gol üstünün oranı 1.40. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Silkeborg önceki hafta Hvidovre mücadelesinde 2-0 kazandı.

Hvidovre ise Silkeborg maçında 2-0 yenildi.

Silkeborg, evinde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 12 gol atıp 10 gol yedi.

Hvidovre, dış sahada 3 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Hvidovre 6 kez gol sevinci yaşadı, 13 kez topu ağlarında gördü.

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