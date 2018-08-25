Silkeborg - Naestved düellosu

Danimarka 1.Lig maçında Silkeborg ile Naestved, 26 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 14:45. 4 puanlı Silkeborg 10. sırada bulunuyor, Naestved 8 puana sahip ve 5. sırada. Ev sahibi Silkeborg, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Naestved son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 528 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Silkeborg kazanırsa 1.75, beraberlik çıkarsa 3.20, Naestved sahadan galip ayrılırsa 3.20 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Silkeborg son hafta oynanan Vejle-Kolding maçında 5-0 kazandı.

Naestved, Horsens karşılaşmaında 5-1 kazandı.

Silkeborg, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 6 gol yedi.

Naestved, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Naestved, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

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