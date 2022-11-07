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Silopi'de izinsiz yürüyüşte gözaltına alınan 50 kişi adliyede

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, dün aralarında HDP'li milletvekillerinin de bulunduğu 500 kişilik grubun Habur Sınır Kapısı´na izinsiz gösteri yürüyüşü yapmak istemesi üzerine gözaltına alınan 50 kişi, adliyeye sevk edildi.

Silopi'de izinsiz yürüyüşte gözaltına alınan 50 kişi adliyede
Şırnak'ta 50 kişiye gözaltı
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DHA

Şırnak Valiliği´nden yapılan açıklamada, dün Silopi ilçesi Başverimli beldesi HDP binası önünde, aralarında milletvekillerinin de bulunduğu 500 kişilik grubun Habur Sınır Kapısı´na izinsiz gösteri yürüyüşü yapmak için toplandığı belirtildi. Açıklamada, "Protesto için toplanan gruplara dağılmaları gerektiği, eylemlerinin yasal olmadığı konusunda uyarılarda bulunulmasına rağmen grupların dağılmamakta ısrar etmeleri üzerine, İl Jandarma Komutanlığınca TOMA ve göz yaşartıcı gaz ile müdahaleye başlanmıştır. Konu ile ilgili 50 kişi gözaltına alınarak haklarında yasal işlemler başlatılmıştır" denildi.

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