Silopi'de sürücülere maske dağıtıldı - ŞIRNAK

AA

Salgından korunmanın önemine işaret eden Işıktaş, "Maske kullanıyoruz, sosyal mesafeye dikkat ediyoruz.İnşallah bundan sonrada ürettiğimiz maskeleri ihtiyaç olan kuruma, şoförlerimize ve vatandaşlarımıza dağıtmaya devam edeceğiz." dedi.Sürücü Cengiz Ataman da kız öğrencilerinin kendileri için maske üretmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.