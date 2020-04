Silopi Müftülüğünden Canlı Vaaz Ve Mukabele Uygulaması - ŞIRNAK

AA

İlçe Müftülüğü, ramazan ayı boyunca vatandaşların vaaz ve mukabelelerden mahrum kalmaması için yeni bir uygulama başlattı.Buna göre her gün saat 13.00'te bir imam tarafından sosyal medya üzerinden canlı vaaz verilecek. Yine aynı şekilde her gün 15.00'te farklı bir vaiz tarafından Kur'an-ı Kerim okunarak mukabele yapılacak.Uygulama ramazan ayı boyunca her gün devam edecek.

İlçe Müftüsü Muhammed Sait Okumuş, koronavirüse rağmen vatandaşlara ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.Okumuş, şöyle konuştu:

"Halkımız evden çıkamadığı ve sosyal mesafe bunu gerektirdiği için evlerinden bunu takip edebilirler. Halkımızın bu yayınları takip etmelerini istiyoruz. Ramazan ayı boyunca mukabeleler camilerde yapılıyordu. Mukabelelerde her gün farklı hafızımız tarafından sosyal medya üzerinden canlı olarak yapacak. Halkımızın bu süreç içerisinde sosyal mesafelerine dikkat etmelerini istiyoruz. Bu hastalıktan korunmamız, sevdiklerimizi kaybetmememiz için mutlaka bu kurallara uymamız lazım. Bu hepimizi için son derece önemlidir."Sosyal medya üzerinden yapılan yayını evinde izleyen Rıdvan Özden, "Vaazların ve mukabelelerin bize ulaşması bizim için çok iyi oldu. Sosyal mesafeyi de korumuş oluyoruz." dedi.