Silvina Luna için ailesinin aldığı 'ölüm kararı' uygulandı
2011'de geçirdiği estetik ameliyatın ardından sağlık problemleriyle boğuşan Arjantinli oyuncu Silvina Luna, böbreklerinin iflas etmesi üzerine aile kararıyla yaşam destek ünitesinden çıkarılmasıyla hayata veda etti
Arjantinli oyuncu Silvina Luna'dan acı haber geldi. Luna, 43 yaşında böbreklerinin iflas etmesi sonucu hayatını kaybetti.
2011'de geçirdiği estetik ameliyattan sonra hayatı adeta kabusa dönen, böbrek yetmezliği sorunu yaşamaya başlayan Silvina Luna'nın Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te hayata gözlerini yumduğu açıklandı.
Avukatı Fernando Burlando, doktorların entübe etmek istediği Silvina Luna için ailesinin ölüm kararı aldığını duyurdu.
"SENİ HER ZAMAN SEVECEĞİZ"
Silvina Luna'nın yakın arkadaşı olan oyuncu Gustavo Conti, "Seni her zaman sevdik ve seveceğiz. Aynı yollardan geçtik, kalbimde her zaman birlikteyiz" diyerek başsağlığı diledi.
Silvina Luna, 2011'de gözden düşmüş bir doktor olan Anibal Lotocki tarafından estetik amaçlı ameliyat edilmiş, operasyon sırasında vücuduna zerk edilen zehirli madde nedeniyle böbrek iflas etmişti.
Fotoğraflar: Instagram