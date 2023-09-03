Silvina Luna için ailesinin aldığı 'ölüm kararı' uygulandı

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"SENİ HER ZAMAN SEVECEĞİZ"

Silvina Luna'nın yakın arkadaşı olan oyuncu Gustavo Conti, "Seni her zaman sevdik ve seveceğiz. Aynı yollardan geçtik, kalbimde her zaman birlikteyiz" diyerek başsağlığı diledi.