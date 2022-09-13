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Şimal: Bazen kendimizi kandırmayı seviyoruz

Şimal, ünlü isimlerin sosyal medyadan yayınladıkları fotoğraflara photoshop uygulamaları ile ilgili konuştu. Şarkıcı, "Biz bazen kendimizi kandırmayı seviyoruz. Bence abartı olmadan yapılabilir" dedi

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  • Şimal: Bazen kendimizi kandırmayı seviyoruz - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Geçtiğimiz yıl meme kanserine yakalanan ve tedaviler sonucu hastalığı yenen şarkıcı Şimal ve nişanlısı Necati Arıcı, önceki gün Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

    Gazetecilerle sohbet eden Şimal, yeni şarkısı "Aynı Yerde" hakkındaki sorulara, "Bundan bir buçuk yıl önce yapmaya çalıştık aslında ancak her stüdyoya girdiğimde bir aksilik oldu. Gırtlağım kapandı, mikrofon bozuldu ve ardından kanser olduğumu öğrendim zaten ama geçti, gitti" yanıtını verdi.
  • Şimal: Bazen kendimizi kandırmayı seviyoruz - Magazin haberleri

    "DOSTLARIMDAN İNANILMAZ DESTEK GÖRÜYORUM"

    İki haftalık bir sürede bir milyon dinleyiciye ulaştığını belirten Şimal, "Çok uzun zamandır şarkı yapamadığım için dostlarımdan inanılmaz destek görüyorum ve çok beğendiklerini söylüyorlar" diyerek, mutluluğunu ifade etti.

    Geçirdiği hastalık sürecinin ardından saçlarını siyaha boyatan şarkıcı, "Ben uzun saç kadınıyım ama herkes, 'Böyle kalsın, sakın uzatma' dediği ve benim de gözüme hoş geldiği için böyle kalacak" dedi.
  • Şimal: Bazen kendimizi kandırmayı seviyoruz - Magazin haberleri

    "BAZEN KENDİMİZİ KANDIRMAYI SEVİYORUZ"

    Ünlü isimlerin sosyal medyadan yayınladıkları fotoğraflarda photoshop kullanmaları ile ilgili de konuşan Şimal, "Biz bazen kendimizi kandırmayı seviyoruz. Bence abartı olmadan yapılabilir. Bazen özel dönemlerimiz olduğu için karnımız şiş çıkabiliyor. O yüzden böyle şeyleri küçük küçük yok ediyoruz" açıklamasını yaptı.

    Şarkıcı, bu sözleriyle kendisinin de bazı fotoğraflarına photoshop uyguladığını itiraf etmiş oldu.

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