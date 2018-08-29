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"Şimdi daha da rekabetçiyiz ihracatımız artacak"

Yaklaşık 4,5 milyar dolarlık ihracat hacmine sahip Bursa'daki Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İşadamları Derneğinin (DOSABSİAD) Başkanı İbrahim Öztürk, döviz kurundaki artışa ilişkin, "Önceden rekabetçiydik, şimdi daha da rekabetçiyiz. Fiyattan dolayı satış yapamadığımız yerlere şu anda satmaya başladık. Türkiye'nin ihracatı artacak. 2018 yılı içinde ve 2019'da kurlar böyle giderse fırlama yaşayacağız." dedi

29.08.2018 - 13:06 | Güncelleme: AA

Öztürk,  yaptığı açıklamada, ihracata önem verilmesinin Türkiye'yi rahatlatacağını söyledi. Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nin tekstil ağırlıklı üretim gerçekleştirdiğini belirten Öztürk, Türk tekstil ürünlerinin dünyada arandığını vurguladı.

Öztürk, dünya tüketicilerinin tekstil ürünlerinde "Made in Turkey" yazısını görmek istediğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Dikiş ipliğimiz, kumaşımızın kalitesi, kumaş üzerinde yaptığımız uygulamalar Çin'deki gibi değil, daha özenli üretiyoruz. Aslına bakarsanız birçok ülkede daha kaliteli mal üretip markalaşma yolundayız. Birkaç markamız olursa işler daha güzel gidecek. İhracata her zaman için daha fazla makineye ihtiyacımız var. Daha fazla makine, daha fazla üretim demek. Girdi maliyetlerinin düşmesi demek."

Sanayicinin her daim kendisine pazar aradığını ifade eden Öztürk, şöyle devam etti:

"Sanayici, fiyatlarını tutturamadığı pazarların kapısını tekrardan çalsa, zaten elindeki kapasitenin en az yüzde 25'i kadar daha fazla mal satacağı anlamına geliyor. Yani bizim mal satacağımız yerler çoktan hazır. Satamıyorsak fiyattan dolayıdır. Kalitemiz her zaman aranan kalitedir. Önceden rekabetçiydik, şimdi daha da rekabetçiyiz. Fiyattan dolayı satış yapamadığımız yerlere şu anda satmaya başladık. Türkiye'nin ihracatı artacak. 2018 yılı içinde ve 2019'da kurlar böyle giderse fırlama yaşayacağız. Yani büyüme beklentinin üzerine çıkacak. Eğer ki bu gelen paralar yatırıma dönüştürülürse göreceksiniz ki büyüme de yükselecek. Bütün iş üretmekte ve üreticinin desteklenmesinde."

SIFIR FAİZLİ KREDİ TALEBİ

Öztürk, iş dünyasını finansman anlamda rahatlatmak için ihracat yapan firmaların üretim kapasitelerini yükseltecekleri makine ve teçhizat satın almasında kullanılmak üzere sıfır faizli kredi istediklerini anlattı.

Reel sektöre verilecek kredilerin doğrudan üretim, istihdam ve ihracat artışı sağlayacağını ifade eden Öztürk, "Kurun yükselişi uluslararası pazarda bizi daha da kuvvetlendirdi. Zaman üretim ve ihracat zamanıdır. Talep ettiğimiz sıfır faizli kredi uygulaması hayata geçerse, ülkemizin 500 milyar dolarlık ihracat hedefine daha kıza zamanda ulaşabileceğiz." diye konuştu.

Sıfır faizli kredi konusunda kaynak önerisinde de bulunan Öztürk, şunları aktardı:

"Yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarının halen yürürlükte olan 3201 Sayılı Yasa hükümleri çerçevesinde yurt dışı borçlanma ile elde edecekleri çifte emeklilik imkanıyla yaklaşık 2 milyon kişiden asgari 25 milyar dolarlık bir kaynak elde edilebilir. Bu kaynağın ihracatçıya sıfır faizli makine teçhizat alımında kullandırılması mümkün olabilir."

 

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