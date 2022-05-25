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Haberler Gündem Güncel AMAN DİKKAT! Son dakika haberi: Şimdi de fatura tuzağı mı? Şüphe uyandıran çağrı
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Çay, kahve ve içme suyu vaatli çağrılara fatura vaadi de eklendi

Sahtekârların telefon yoluyla sürdürdüğü dolandırıcılık yöntemlerine karşı yasal düzenleme beklenirken, bazı numaralardan gelen çağrılar yine şüphe uyandırmaya başladı. Öyle ki daha önce çay, kahve ve içme suyu vaatli çağrılara bu defa da, "Faturanızı ödüyoruz, 100 kişiden biri olabilirsiniz" taahhüdü eklendi

AMAN DİKKAT! Son dakika haberi: Şimdi de fatura tuzağı mı? Şüphe uyandıran çağrı
Şimdi de fatura tuzağı mı? Şüphe uyandıran çağrı
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HABERTURK.COM

Telefon yoluyla gerçekleşen dolandırıcılık yöntemlerine her gün bir yenisi ekleniyor. Öyle ki 212 alan kodu ve sahte şirket isimleri kullanan bazı sözde firmalar, ya çekilişle hediye ya da herhangi bir üründe büyük bir indirim hakkı kazandınız diyerek vatandaşları ağlarına düşürmeye çalışmaya devam ediyor.

Bir türlü bitmek bilmeyen bu çağrılara bir yenisi daha eklendi. Bu kez de arayan kişi, "Faturanızı ödüyoruz, 100 kişiden biri olabilirsiniz" diyerek bazı ürünlerin tanıtımını yapmaya başladı.

VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ

212 alan kodu ile başlayan bu numaralardan gelen aramalara isyan eden çok sayıda kişi de şikayet sitelerine başvurdu. Bu şikayetlerden bazıları şöyle;

"Dolandırıcılar sakın açmayın. Banka hesap bilgilerini istediler. İnanmayın kanmayın sakın."

"Telefon açtılar başvuru yapan ilk 100 kişinin su, şeker, gıda ihtiyacını karşılıyoruz diye. Numaraya geri dönüş yaptık, bize hediye kazandığımızı belirterek telefonumuza bir link gönderdiler. E-devlet'e giriş linki gibiydi. Sonra araştırdım ki o gönderilen link sahte linkmiş. Eğer tıklasaydım bütün banka bilgilerim dolandırıcıların eline geçmiş olacaktı."

"Sürekli rahatsız ediyorlar. Açmayınca telefona sesli mesaj bırakıyorlar."

"Bunlarda sıkılma utanma diye bir şey yok. Bir aylık süt ve ekmek vereceklermiş. Mademki çok iyi niyetlisiniz gidip belediyelere, kaymakamlıklara verin onlar yaparlar."

"3 defa aradılar. Ücretsiz hediye kazandınız diyorlar. Galiba dolandırıcı bunlar."

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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