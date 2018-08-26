Molly Smith verdiği kilolarla zayıflamak isteyenlere ilham oluyor
26.08.2018 - 11:32 | Güncelleme: HABERTURK.COM
Kanada'nın Vancouver şehrinde yaşayan 24 yaşındaki Molly Smith, fit görüntüsüyle görenleri büyülüyor. Gıda bağımlılığı nedeniyle 102 kiloya kadar ulaşan Smith, yüksek kalorili atıştırmalıklar ve fast food yüzünden kısa sürede aşırı kilo aldı. 85 kilo veren Molly Smith, şimdi oldukça sağlıklı görünüyor ve kilo vermek isteyenlere ilham oluyor
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Kanada'nın Vancouver şehrinde yaşayan 24 yaşındaki Molly Smith, fit görüntüsüyle görenleri büyülüyor.
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Gıda bağımlılığı nedeniyle 102 kiloya kadar ulaşan Smith, yüksek kalorili atıştırmalıklar ve fast food yüzünden kısa sürede aşırı kilo aldı.
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Aldığı aşırı kilolar yüzünden depresyona giren genç kız, "Aşırı kilolu olmanın fiziksel bir mücadeleden çok daha fazlası olduğunu düşünüyorum ama kesinlikle bunun zihinsel bir şey olduğunu düşünüyorum" dedi.
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Bir erkekle tanışan genç kız, onun için kilo vermeye başladı. Bu süreçte Smith, kilo vermeye engebeli bir şekilde başladı ve yanlış diyetler uygulamaya başladı.
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Fakat Smith en sonunda doğru kilo verme yöntemini buldu. Düzenli egzersiz yapmaya ve sağlıklı beslenmeye başladı.
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Bu süreçte 85 kilo veren Molly Smith, şimdi oldukça sağlıklı görünüyor. Kilo vermek isteyenlere ilham olan Molly Smith'in Instagram'da 413 bin takipçisi bulunuyor.
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