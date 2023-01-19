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200 ultra zenginden çağrı: Bizi vergilendirin

Süper zenginlerden ''Bizi vergilendirin'' çağrısı geldi. Aralarında Disney varisi Abigail Disney'in de olduğu 200'den fazla süper zengin Davos'ta dünya liderlerini eşitsizlikle mücadeleye yardımcı olmak için acilen servet vergilerini uygulamaya çağırdı

Şimdi ultra zenginlerin vergilendirme zamanı geldi
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200'den fazla süper zengin hükümetlere milyarca insana yardım etmek için "bizi vergilendirin'' çağrısı yaptı.

ABİGAİL DİSNEY DE DESTEK VERDİ

Abigail Disney ve Mark Ruffalo'nun da aralarında yer aldığı 205 milyoner ve milyarderden oluşan grup, Çarşamba günü Davos'ta Dünya Ekonomik Forumu için toplanan dünya liderlerini eşitsizlikle mücadeleye yardımcı olmak için acilen servet vergilerini uygulamaya çağırdı.

Yayınlanan açık mektupta, "Parçalanmış dünyada işbirliğini tartışmak için Davos'ta küresel seçkinler toplantısının bir anlamı yok'' denildi. Demokrasiyi savunmak ve işbirliğini inşa etmek hemen harekete geçmeyi gerektirdiği vurgulandı.

ULTRA ZENGİNLERİ VERGİLENDİRMENİN ZAMANI GELDİ

13 ülkeden milyonerler "aşırı servetin maliyeti" başlıklı mektupta son 50 yıl zenginliğin yukarıya doğru aktığının hikaye olduğu kaydedildi. ''Çözüm için ultra zenginleri vergilendirmelisiniz. Buna şimdi başlamalısınız" denildi.

VATANSEVER MİLYONERLER

Kendilerini "Vatansever milyonerler" olarak damgalayan süper zengin imzacılar, eylemsizliğin felakete yol açabileceği uyarısında bulundu.

Oxfam'ın araştırmasına göre, dünyadaki servetin üçte ikisine en zengin yüzde 1'i sahip. En zenginler 2021'in sonuna kadar 26 trilyon doları yeni servet edindi. Bu sonuç toplam yeni servetin yüzde 63'ünü temsil ediyor.

Kurum, çeyrek asırdır ilk kez aşırı zenginlikteki artışa aşırı yoksulluktaki yükselişin eşlik ettiğini vurguladı ve süper zenginlerden yeni vergiler alınması çağırışında bulundu. Multimilyoner ve milyarderlere uygulanacak yüzde 5'e varan bir vergi ile yılda 1.7 trilyon dolar toplayabileceği, bunun 2 milyar insanı yoksulluktan kurtarmaya ve açlığı sona erdirmek için bir planı finanse etmeye yeteceğini hesapladı.

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