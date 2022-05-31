Galası yapıldı 0:00 / 0:00

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Yapımcılığını H. Hakan Eren’in yaptığı yönetmenliğini ve senaryosunu Onur Aldoğan’ın üstlendiği ‘Şimdi Yandık’ filminin galası yapıldı. Yapılan toplu röportajda enerjisiyle genç oyunculara taş çıkartan Tarık Papuççuoğlu esprileriyle herkesi güldürdü. Oyuncu arkadaşlarına takılmadan edemeyen usta tiyatrocu, en çok da Esra Sönmezer’e takıldı. İkinci kez mikrofon uzatılmasıyla 'Sana doyamadık' diyerek takılan usta tiyatrocu, kahkahaların havada uçmasına neden oldu.

Tarık Papuççuoğlu’dan mikrofonları devralan İrfan Kangı, “Biz tiyatrocuların hayali olan bir film çektik. Filmin tek mekanda çekilmesi her tiyatrocunun hayali. Bizim için çok kolay oldu” dedi. Filmin oyuncularında Nazlı Tosunoğlu ve Murat Akkoyunlu tiyatro oyunları olduğu için gala gösterime gelemedi.

Filmin senaryosunu kaleme alan ve yönetmen koltuğuna da oturan Onur Aldoğan tüm oyunculara teşekkür etti. “İnanılmaz bir iş oldu. Vodvil tarzı bir komedi yaptık” diyerek herkese teşekkür etti.