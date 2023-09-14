Yatmadan önce bu yiyeceği yemek daha iyi uyumanızı sağlıyor! Tam bir demir, çinko ve magnezyum kaynağı
Genellikle gece yatmadan önce karnımız acıkır ve kendimizi buzdolabının önünde buluruz. Bir de uyku tutmuyorsa karnımızın gurultusunu bastırmak çok daha imkansız gibi görünüyor. Hem uyumanıza yardımcı olacak hem de sağlıklı bir şekilde açlığınızı bastıracak iyi bir besin tüm sorunlarınızı çözebilir. Özel bir besin kaynağı olan edamame, yatmadan önce atıştırmalık olarak daha iyi uyumanıza ve kendinizi tok hissetmenize yardımcı olabilir. Edamame, dinlenmenize yardımcı olduğu bilinen önemli bir amino asit olan triptofan olarak bilinen bir kimyasal içeren bir soya fasulyesidir.
Yeterince uyuyamamak yaygın bir sorundur. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), 2020 yılında bir ankete katılan yetişkinlerin yüzde 14,5'inin 30 gün boyunca neredeyse her gün uykuya dalmakta zorluk yaşadığını kaydetti. Ayrıca birçok insanın gece boyunca uykuda kalmakta zorluk çektiği ve bunun da yorgunluğun artmasına neden olduğu belirtildi.
Vücudunuzun en iyi şekilde çalışmasını sağlamak için en az yedi saat kaliteli uyku almanız önerildiğinden, sizi bayıltacak bir atıştırmalık denemek vücudunuzun ihtiyaç duyduğu şey olabilir. Beklenmedik baklagillerden edamamenin o önemli gece uykusuna dalmanıza nasıl yardımcı olabileceğini öğrenerek iştahınızı bastırabilirsiniz. Çünkü sağlığa faydaları olan yiyecekleri kim sevmez ki?
DAHA İYİ BİR GECE UYKUSU İÇİN YATMADAN ÖNCE EDAMAME YİYİN
Hayatın koşuşturması içinde geceleri uykuya dalmak zor olabiliyor. Tüm çabalarınıza rağmen, uykunun ne zaman geleceğini merak ederek bir o yana bir bu yana dönüp duruyorsunuz. Gece rutininize birkaç edamame ekleyerek kendinize rahatlatıcı bir uykuya dalma şansını artırın.
Edamame, kalorisi düşük, proteini yüksek bir soya fasulyesidir. Bunu gece rutininize eklemek, uyumanıza yardımcı olmak gibi sağlık açısından şaşırtıcı faydalara sahip olacaktır. Başlangıç olarak bu soya fasulyesi magnezyum ve demir gibi zengin vitaminlerle doludur.
Pennsylvania Üniversitesi'nden doçent Dr. Indira Gurubhagavatula, HealthDay News'e şunları söyledi: "Magnezyumun aynı zamanda sirkadiyen ritmimiz olarak bilinen, uykuya dalmamız ve uyanmamızla ilişkili hormon olan melatonin düzeylerini de etkilediği düşünülüyor."
Edamame ayrıca triptofan bakımından da yüksektir. Medline Plus'a göre triptofan vücut tarafından melatonin ve serotonin üretmek için kullanılır. Uykuya dalmanıza yardımcı olmak için biraz daha melatonine kim ihtiyaç duymaz ki? Bu baklagilin fincan başına etkileyici bir miktarı 592 miligramdır.
UYUMANIZA YARDIMCI OLACAK DİĞER YATMADAN ÖNCE ATIŞTIRMALIK FİKİRLERİ
Edamame, triptofan tüketmek söz konusu olduğunda harikadır, ancak alabileceğiniz tek gece atıştırmalığı değildir. Protein ve vitamin açısından zengin atıştırmalıklar vücudunuzun rahatlamasına ve daha uzun süre uykuda kalmasına yardımcı olabilir.
Bir çalışma, uyku ile demir, çinko ve magnezyum gibi spesifik makro besinler arasında pozitif bir ilişki olduğunu gösterdi. Bu nedenle, yatmadan önce badem veya kaju fıstığı gibi bu besinler açısından zengin gıdaları yemek faydalı olabilir.
Ancak bu sadece vitaminler değil; amino asitler de gereklidir. Örneğin, Ulusal Tıp Kütüphanesi tarafından yapılan bir çalışma, omega-3 yağ asitlerinin daha kaliteli uykuyla ilişkili olabileceğini buldu. Araştırmada ayrıca eikosapentaenoik asit (EPA) tüketen grubun araştırmada en iyi sonuçları aldığı belirtildi. Bu yüzden yatmadan bir veya iki saat önce küçük bir somon rulosu yapın.
Ayrıca bir iki damla vişne suyu da içmek isteyebilirsiniz. Başka bir çalışma, kiraz suyunun katılımcılarda inflamasyonu hafifletmeye ve triptofan seviyelerini yükseltmeye yardımcı olduğunu gösterdi.
Papatya çayı aynı zamanda uykuya dalmanıza yardımcı olduğu bilinen bir gece atıştırmalığıdır. BMC Tamamlayıcı Tıp ve Terapilerde yayınlanan bir çalışma günde iki kez tüketilen papatya çayının katılımcıların günlük işleyişine ve gece uykusuna biraz yardımcı olduğu görüldü. Uyku gecikmesini biraz iyileştirmeye ve katılımcıların gece uyanma sayısını azaltmaya yardımcı oldu.