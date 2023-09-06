Şimdiye kadar yapılmış en iyi 25 film!
Çoğu zaman keyifli vakit geçirmek için pişman olmayacağımız iyi bir film bulmak kolay bir iş değil; hele ki bu zamanda zevklerinize hitap eden şimdiye kadar yapılmış en iyi filmleri bulmak daha da zor! Bu kılavuz her türden film önerileri sunuyor; böylece aksiyon, drama veya komediden hoşlanıyor olsanız da seveceğiniz bir şey bulabilirsiniz. Şimdiye kadar yapılmış en iyi 25 filmi içeren aşağıdaki liste sizi yıllarca eğlendirmeye yetecektir!
FİLMLERİ NEDEN SEVİYORUZ?
Film dünyasında hiç kimse dışlanmaz. İster hayal gücü sınırsız olan bir çocuk olsun, ister umutsuz romantik, tarihten destansı hikayeler ya da etrafımızdaki gerçek dünyayla ilgili belgeseller olsun, kelimenin tam anlamıyla herkes için bir şeyler var. Şimdiye kadar yapılmış en iyi filmlerin yüreklerimizi titreten, macera açlığımızı tatmin eden ve daha fazlasını istememize neden olan büyüleyici hikayeleri vardı.
Filmlerin bizi bir araya getirme, ifade etmemiz gerektiğini bile bilmediğimiz duygular için bize bir çıkış yolu sağlama ve birkaç saatlik basit ve keyifli bir kaçamak sağlama gibi bir özelliği var. Ufkumuzu genişletir, hayal gücümüzü derinleştirir, stresi azaltır ve en iyi ihtimalle, ekrandaki bazı karakterlerde yansıdığını gördüğümüz gibi bize gerçek benliğimize dair bir fikir verir. Pek çok filmin aynı zamanda yaşamı değiştirecek mesajlar da taşıdığını söylemeye gerek yok.
Her harika filmin bizi koltuklarımızın kenarında bırakıp bir sonraki sahnenin açılmasını bekleyen bir hikayesi vardı. Ek olarak, her harika hikayenin bir düzeyde bağ kurabileceğimiz aşırı kapsamlı bir teması vardır. Bu listedeki filmler favoriniz olmayabilir ama hepsinin kültür ve film yapımcılığı üzerinde etkisi oldu. Eleştirmenlerden, tarihten ve medya sevgisinden gelen katkılarla, işte şimdiye kadarki en iyi 25 film listesi…
Kuzuların Sessizliği
Kuzuların Sessizliği 1988 yılında çıkan aynı isimli romandan uyarlanmıştır. Bu tüyler ürpertici film, FBI ajanı Clarice'in bir seri katili yakalamasını ve işlediği suçlardan dolayı şu anda hapiste olan yamyam seri katil ve eski psikolog Hannibal Lecter'den yardım almasını konu alıyor.
Film yavaş yavaş ün ve başarı kazandı, onu uykuda bir hit haline getirdi ve ilk beş kategorinin tamamında Akademi Ödüllerini kazanan üçüncü film oldu. En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Uyarlama Senaryo dahil toplam yedi dalda Oscar'a aday gösterildi.
Hatta filmin kendisi kadar sürükleyici olmayan bir televizyon şovu bile ortaya çıktı, ama hangi film bunun devam ettiğini ve televizyon dizisi haline geldiğini iddia edebilir?
Kayıp Ark'ın Baskıncıları
Ah, genç Harrison Ford, seni ne kadar seviyoruz. Steven Spielberg'in yönettiği, George Lucas'ın bir hikayesi ve John Williams'ın müzikleri olan bu film, büyülü olmaktan başka ne olabilir? 1981'de çıkan, Indiana Jones üçlemesinin ilki (hayır, Shia LaBeouf sayılmaz), Raiders of the Lost Ark, silahlı çatışmaya neden asla bıçak getirmemeniz gerektiğinin cevabını veren seksi, maceracı bir profesörü içeriyor. Nazileri eritiyor.
Eğlenceli Gerçek: Reddit'te Ford'un bizzat verdiği Sor Bana Bir Şey Cevabına göre, başlangıçta ikonik kılıç ve silah sahnesinin çok daha uzun olması gerekiyordu, ancak Ford o zamanlar dizanteri hastasıydı ve sık sık (çok sık) çekim molaları vermek zorunda kalıyordu. Bu nedenle o ve Spielberg, adamı vurmasının daha iyi olacağına karar verdiler. Katılıyoruz; daha iyiydi.
Başlangıç
Christopher Nolan'ın Başlangıç'ı 2010 yapımı bilim kurgu aksiyon gerilim filmidir. Film, başkalarının uykularındayken onlardan bilgi çalmak için rüyalarına giren hırsız Dom Cobb'u konu alıyor. Cobb'un araştırdığı rüya dünyaları, rüya işi sırasında ölen önceki ortağıyla birlikte üzerinde çalıştığı deneyin bir parçası. Cobb, eve dönmeye çalışırken bu hayallerden birinin içinde sıkışıp kalır ve çocuklarıyla yeniden bir araya gelebilmek için bir çıkış yolu bulması gerekir.
İyi, Kötü ve Çirkin
İyi, Kötü ve Çirkin "spagetti western"in somut örneğiydi. Bilmeyenler için, Spagetti Western türünün bu şekilde adlandırılmasının nedeni, bunların çoğunlukla 60'lı ve 70'li yıllarda İtalyan yönetmenler tarafından yapılmasıdır (gerçekten espresso yerine spagetti mi?). Türü tanımlayan yönetmen, Clint Eastwood'un başrolünü oynadığı Sergio Leone ve Dolar Üçlemesi (Bir Avuç Dolar, Birkaç Dolar Daha Fazla ve İyi, Kötü Ve Çirkin) oldu.
Leone başlangıçta filmlerin bir üçleme olmasını amaçlamamıştı. Yani ilk ikisini izlemediyseniz İyi, Kötü ve Çirkin'den alacağınız keyif etkilenmeyecektir. Genel olarak sinema hayranıysanız, Leone'nin çalışmaları iyi düşünülmüş yakın çekimleri, sessizliği kullanması ve dramatik müzikleriyle öne çıkıyor. Bu, türün zirvesindeki harika bir örnektir. Şimdiye kadar yapılmış en iyi 25 film listemizde yer almasının birçok nedeninden biri de bu!
Matris
Bu filmin adı bile o kurşun sahnesini hatırlatıyor. Matrix, bu özel efekt teknolojisini kullanan ilk film olmasa da, "kurşun zamanı"nı insanların aklına kazıyan ilk filmdi.
Ayrıca dövüş koreografisinden, o dönemde yapılan diğer filmlerden daha fazlasını talep ediyordu; aktörler ve dublörler, çekimlerden önce altı ay eğitim alıyorlardı. 1999'da DVD'ye çıktığında VHS hâlâ kraldı. Matrix, 1 milyondan fazla DVD kopyası satan ilk film olarak endüstrinin VHS'den DVD'ye geçişini kolaylaştırdı.
Amerikan Güzelliği
Banliyöde her şeyi tüketen mutluluk ve güç arayışının şaşırtıcı derecede anlayışlı bir keşfi olan Amerikan Güzeli, ortamını aşan bir film. Kevin Spacey, Annette Bening, Chris Cooper, Mena Suvari ve Thora Birch'in mükemmel performanslarıyla.
Bu 1999 filmi Sam Mendes tarafından yönetildi ve Alan Ball tarafından aynı adlı kendi tiyatro oyunundan uyarlandı. Hayatıyla ilgili hayal kırıklığına uğramış ve yeni heyecanlar arayan bir tele-satış görevlisi hakkındadır. Kritik ve ticari bir başarı elde eden bu film, En İyi Senaryo, En İyi Yönetmen ve En İyi Erkek Oyuncu da dahil olmak üzere dört Akademi Ödülü kazandı.
Jurassic Park
Steven Spielberg'in 1993 Jurassic Park klasiği milyonlarca Dinozor Çocuğun hayallerini hayata geçirmekle kalmadı, aynı zamanda filmlerin pazarlanma şeklini de değiştirdi ve film endüstrisi için özel efektleri temelden değiştirdi.
George Lucas'ın Industrial Light & Magic'inden daha önce hiç kullanılmamış CGI ile efsanevi Sam Winston'ın modellerinin birleşimi, filme daha önce görülmemiş bir gerçekçilik düzeyi getirdi.
Titanik
1997 yapımı gişe rekorları kıran bu film, tarihteki en tanınabilir filmlerden biridir. 3 saat 14 dakikalık gösterim süresiyle birçok insanın bu filmi neden zor bulduğunu anlamak mümkün ama sonu buna değer. Film, Jack Dawson ve Rose DeWitt Bukater'in gemide tanıştıkları andan ölümleriyle ayrılana kadar geçen süreci konu alıyor.
Daha hafif bir notla, filmi izlenmeye değer kılan başka eğlenceli yönleri de var. Bunu diğer filmlerden ayıran bir özellik, güzel manzaralarla yürek burkan dramanın mükemmel karışımıdır. İzleyiciler, Jack'in hayatta kalıp kalamayacağını ya da Rose'un nişanlısıyla yeniden bir araya gelip gelmeyeceğini merak etmedikleri zamanlarda, dünyanın en büyük okyanus gemisi etrafında geçen muhteşem sahneleri izlemenin tadını çıkarabilirler.
Sıkı Dostlar
Martin Scorsese'nin yönettiği Goodfellas, şimdiye kadarki en iyi mafya filmlerinden biri olarak kabul ediliyor. Mafya filmlerini sevseniz de sevmeseniz de Goodfellas, sizi koltuğunuzun kenarında tutan ve her hikaye akışında size adrenalin dolu anlar yaşatan bir filmdir. O kadar iyiydi ki David Chase'in popüler HBO dizisi The Sopranos'un ilham kaynağı oldu.
Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği
Tom Bombadil'in göz kamaştırıcı dışlanmasına rağmen, Yüzük Kardeşliği birçok kişi tarafından kitaba en yakın kitap olarak değerlendiriliyor.
Yapımcılar, bu ölçekte destansı yüksek fantezinin kesin bir gişe hasılatı olmadığı bir dönemde "her şeyi" yapmakta tereddüt etmediler. Bu nedenle nadir görülen bir başarıya imza attı, hem eski hayranlardan hem de yeni hayranlardan övgüler aldı ve şimdiye kadar yapılmış en iyi 25 film arasına girdi!
Yedi Samuray
Yedi Samuray, kendilerini haydutlardan korumak için yedi haydut samuray kiralayan bir köyün hikayesini anlatıyor (daha sonra Batı Kültüründe Muhteşem Yedi olarak yeniden doğacaktı ). Şimdiye kadarki en yüksek hasılat yapan Japon filmi ve Batı sinemasına önemli ölçüde giren az sayıdaki Japon filminden biri.
Film Japonca olmasına rağmen altyazısız da olsa neler olduğunu anlayabileceğiniz şekilde çekilmiş ve oynanmış. Ayrıca Yedi Samuray, üç buçuk saat uzunluğunda olmasına rağmen birçok modern filmde görülen hız sorunu yaşamıyor. Ayrıca evet kılıç dövüşleri muhteşem.
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes dedektiflik türünde bir klasiktir. Film, Arthur Conan Doyle'un 1887 yılında yazdığı romanlarından uyarlanmıştır. Bu film 2009 yılında gösterime girmiş ve Guy Ritchie tarafından yönetilmiştir. Bu filmin kahramanı, eski arkadaşı Dr. John Watson (Jude Law tarafından canlandırılan) ile arasının açık olduğunu bulan Sherlock Holmes'tur (Robert Downey Jr. tarafından canlandırılmıştır).
Sherlock'un yalnızca hikayedeki suçları çözmek için kullanılabilecek özel duyuları ve bilgileri vardır. Bu filmi diğerlerinden ayıran şey alışılmadık olay örgüsüdür. Seyirci filmin ortasına kadar Sherlock'un ya da John'un birlikte oldukları süre boyunca yaşananlar hakkında doğruyu söyleyip söylemediklerini bilmiyor. Buna ek olarak, olay örgüsü boyunca izleyicileri bir sonraki adımda ne olacağını merak etmeye sevk eden çeşitli kıvrımlar ve dönüşler var.
Dövüş Kulübü
1990'lı yılların en tartışmalı ve en çok konuşulan filmlerinden biri olan Dövüş Kulübü, popüler kültür üzerinde inanılmaz bir etki yarattı.
Ve bir gecede Tyler Durden'ın "Dövüş Kulübü'nün ilk kuralı, Dövüş Kulübü hakkında konuşmamaktır" sözü on yılın en popüler sözlerinden biri haline geldi.
Yıldız Savaşları: Bölüm V – İmparatorluk Geri Dönüyor
En bilinen alıntılardan biri Star Wars: Bölüm V- The Empire Strikes Back'den geliyor . Bu alıntının ne olduğunu tahmin edebilir misiniz? "Ben senin babanım." Günümüzde bu çok yaygın bir popüler kültür referansıdır ve alıntılandığı anda nereden geldiğini biliyoruz.
Empire 1980'de yayınlanmadan önce hayranların Luke ve Leia'nın ikiz olduklarına dair hiçbir fikrinin olmaması da ilginç. Ayrıca hiç kimse Darth Vader'ın babaları olduğunu bilmiyordu. Bu, Star Wars'un en iyi hali, babalık, kalp kırıklığı, kibirli aşk beyanları, can kayıpları ve hayaller - sadece tam bir daire çizdiğini görmek için, ve dahası!
Hayat Güzeldir
Film, Holokost sırasında hayatı oğlu için yaşamayı seçen bir İtalyan Yahudisinin yürek ısıtan ve sevimli bir hikayesi. Bu alışılmadık reşit olma hikâyesi, oğlunu etraflarında yaşanan dehşetten boşuna korumaya çalışan baba Guido'nun gözünden anlatılıyor. Filmde pek çok güzel an var ve baştan sona eğlenceli ama aynı zamanda çocuklarla tartışmaya değer ciddi temalar da var.
Bazı izleyiciler için Hitler'in yükselişi kadar korkunç bir şeyi görmek zor olabilir ama bu film bize en karanlık zamanlarda bile gülebileceğimizi ve sevebileceğimizi öğretiyor. Bu film sevgi ve umudun her türlü engeli aşabileceğini kanıtlıyor. Her izleyişte daha da güzelleşen ender filmlerden biri.
Yenilmezler: Oyunsonu
Yenilmezler dünyayı kurtardı. Tekrar. Sonsuzluk Savaşı'nın sonu bizi koltuklarımızın ucunda bıraktı ve kahramanlarımızın Endgame'de Thanos'un hamlesini geri almak ve kaybolan herkesi geri getirmek için bir araya gelmelerini izlemek duygusal bir inişli çıkışlı an oldu. Mükemmel bir film değil; pek çok şey daha iyi yapılabilirdi ama en önemli şeyi sağlıyor: hayranlara istediklerini vermek.
Thor ve Thanos arasında hak ettiğimiz nihai hesaplaşmayı asla yaşayamayabiliriz, ancak bu yeterince yakın. Bu, bu karakterlerden bazılarının sonu olsa bile, bu oyuncuların bu roller için ellerinden geleni yaptıklarını ve Marvel'ın şimdiye kadarki en iyi hikayelerinden birine tatmin edici bir son verdiklerini bilmek beni tatmin ediyor.
Ruhların Kaçışı
Japon kültürü ve anime ile ilgilenmiyor olsanız bile Hayao Miyazaki'nin filmlerinden keyif alacağınız ve takdir edeceğiniz pek çok şey var. Spirited Away, filmlerinin neden bu kadar büyüleyici olduğunu mükemmel bir şekilde yansıtıyor. Tüm zamanların en çok hasılat yapan ikinci anime filmi Spirited Away, terk edilmiş bir eğlence parkına benzeyen bir yerde başına gelen bir kızın hikayesini anlatan güzel, karanlık bir peri masalı.
Tanrıların diyarına geçer ve sadece kendisini hayatta tutmakla kalmayıp aynı zamanda domuza dönüşen anne ve babasını da kurtarması gerekir. En iyi animasyon dalında 2003 Akademi Ödülü'nü kazandı ve peri masallarının neden mutlaka küçük çocuklara yönelik olmadığının bir örneği olmaya devam ediyor.
Schindler'in Listesi
Thomas Keneally'nin Schindler'in Gemisi adlı romanından uyarlanan Steven Spielberg'in Schindler'in Listesi filmi yalnızca yedi Akademi Ödülü kazanmakla kalmadı, aynı zamanda yüzyılın en iyi filmlerinden biri olarak da anıldı.
Spielberg bu kitapta, İkinci Dünya Savaşı Almanya'sında yaşayan ve binlerce Yahudiye iş sunarak hayatlarını kurtaran iş insanı Oskar Schindler'in hayatını anlatıyor.
12 Kızgın Adam
Neredeyse tamamının tek sette çekilmesiyle ünlü olan 12 Kızgın Adam , oybirliğiyle karara varmaya çalışan jüriyi takip ediyor. Müzakere odasına ilk girdiklerinde, 12 kişiden 11'i zaten bir karara varmıştır, ta ki 8. Jüri makul şüphe olarak kabul edilebilecek şeyleri gündeme getirmeye başlayana kadar.
İnsan doğasına ve hepimizin masaya getirdiği farklı motivasyonlara güzel bir bakış. 12 Kızgın Adam'ın efsanevi statüsüne ancak film, gişedeki ilk baştaki hayal kırıklığı yaratan performansının ardından televizyonda gösterime girene kadar ulaşamadı.
Avatar
2009 yılında gösterime giren çarpıcı bir film olan Avatar, tüm zamanların en çok hasılat yapan filmidir. Bu filmde bir sinemaseverin isteyebileceği her şey var: aksiyon, macera ve romantizm. Filmin hikayesi, insanların Pandora'da yaşayan zeki türlere karşı verdiği savaşı konu alıyor. Ana kahraman Jake Sully (Sam Worthington), bu çatışmada savaşmak üzere görevlendirilen belden aşağısı felçli bir denizcidir.
Görevi, Pandora'da yaşayan ve kendi topraklarına insan tecavüzüne direnen Na'vi halkının dünyasına sızmaktır. İnsan formunda, güzel bir Na'vi kadını Neytiri'ye (Zoe Saldana) aşık olur ve askerlik görevi ile ona olan aşkı arasında kalır. Bu şimdiye kadar yapılmış en popüler filmlerden biridir, PG-13 olarak derecelendirilmiştir ve sizi baştan sona büyüleyecektir. Üstelik inanılmaz özel efektler de var.
Pulp Fiction
Hiçbir en iyi film listesi Tarantino filmi olmadan tamamlanmış sayılmaz. 1994 yılında vizyona giren Pulp Fiction'da John Travolta, Samuel L. Jackson ve Uma Thurman rol alıyor. Biçimsel olarak Pulp Fiction, insanların Bağımsız film yapımcılığı hakkındaki düşüncelerini ve yapabileceklerini değiştiren bir filmdi.
Üç farklı hikaye kronolojik sıraya göre örülmüş ve sizi bir filmden beklediğinizi bilmediğiniz her şeyin olduğu seksi, tuhaf, göz kamaştırıcı, şiddetli bir yolculuğa çıkarıyor. Dört Akademi Ödülüne aday gösterildi ve En İyi Orijinal Senaryo ödülünü kazandı.
Yıldızlararası
Görsel olarak büyüleyici bir deneyim olan Interstellar, bizi uzay ve zamanda bir yolculuğa çıkarıyor. Christopher Nolan, görevi insan ırkını kurtarmak olan bir grup astronotun hikayesini anlatmak için geçmişi ve geleceği ustaca bir araya getiriyor.
Dünya ekolojik felaketin eşiğindeyken ekip, çok geç olmadan geriye kalanları en iyi nasıl kurtarabileceğini bulmalıdır. Filmdeki efektler çok etkileyici ve sürükleyici, çünkü gerçekten uzay ve zaman boyunca bu farklı çağlarda olduğumuzu, gözlerimizin önünde gelişen olaylara tanıklık ettiğimizi hissediyoruz. Aynı zamanda çocuklarımız için ne kadar ileri gidebileceğimizi sorgulayan inanılmaz derecede düşündürücü bir deneyim; onlar için kendinizi feda eder misiniz?
Esaretin Bedeli
Esaretin Bedeli, Frank Darabont tarafından yazılan ve yönetilen, Stephen King'in 1982 tarihli kısa romanı Rita Hayworth ve Esaretin Bedeli'nden uyarlanan, 1994 yapımı bir Amerikan drama filmidir. Filmde Tim Robbins, Shawshank Eyalet Hapishanesinde yirmi yıl geçiren hükümlü katil Andy Dufresne'i canlandırıyor. Film, mahkum arkadaşı Ellis Boyd Red Redding (Morgan Freeman) ile birlikte 20 yıldır kazdığı tünelden içeride geçirdiği zamanın ve sonunda kaçışının öyküsünü anlatıyor.
Baba
1972 yılında gösterime giren film, Mario Puzo'nun bir kitabından uyarlanmıştır. Film, Don Vito Corleone adında bir adamın Amerika'daki mafyayla uğraşmasını konu alıyor. Bu film en iyilerden biri çünkü bir insanın isteyebileceği her şeye sahip: dram, şiddet, romantizm ve mizah. Ayrıca Al Pacino ve Robert De Niro gibi Hollywood tarihinin en ünlü oyuncu ve aktrislerinden bazıları da başrolde.
Vatandaş Kane
1941'de vizyona giren Yurttaş Kane , en iyi eleştirmenlerin ve film züppelerinin şimdiye kadar yapılmış en iyi film olduğu konusunda hemfikir olduğu bir filmdir. Sanat formunun zirvesi olan Orson Welles, filmi henüz 25 yaşındayken yazdı, yönetti ve başrol oynadı; bu da filmin eleştirmenlerden aldığı beğeniyi daha da etkileyici kılıyor.
Florida'daki mülkü Xanadu'daki ölümüyle başlayan film, Charles Foster Kane'in geçmişle şimdiki zaman arasında onu tanıyanlarla yapılan röportajlar arasında geçiş yapan hayatının öyküsünü anlatıyor.