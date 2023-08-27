Şimdiye kadar yapılmış en iyi bilim kurgu filmlerinden biri olan Interstellar hakkında 10 ilginç gerçek
Interstellar tartışmasız şimdiye kadar yapılmış en iyi bilim kurgu filmlerinden biridir. 5 Kasım 2014'te vizyona giren bu film, fizik ve güzel hikaye anlatımının mükemmel karışımıdır. 169 dakika süren Interstellar, Christopher Nolan'ın en unutulmaz filmlerinden biri. İşte Interstellar hakkında bilmeniz gereken bazı ilginç gerçekler…
*TARS, bir kişi tarafından kontrol edilen yapay zeka makinesi
INTERSTELLAR'DAKİ YAPAY ZEKA MAKİNESİ TARS GERÇEKTİR
Gerçek TARS, tam olarak filmde gördüğünüz karmaşık yapay zeka makinesi değildir; daha ziyade TARS dev bir kukladır. İlginç bir şekilde lolipop çubukları robotun tasarımına ilham kaynağı oldu.
200 lbs (90,72 kg) ağırlığındaki robotun arkasında, karakteri seslendiren ve hareketlerini kontrol eden Bill Irwin vardı. Ancak daha karmaşık hareketleri dublör Mark Fichera'ya bıraktı.
*Yıldızlararası filminde uzay kıyafetleri giyen oyuncular Matthew McConaughey ve Matt Damon.
INTERSTELLAR'DA OYUNCULARIN GİYDİĞİ UZAY KIYAFETLERİ GERÇEKTEN İŞE YARIYOR
Interstellar'ın kostüm tasarımcısı Mary Zophres'in film için mükemmel uzay kıyafetlerini yaratmak için küçük bir penceresi vardı.
Ekibiyle birlikte çeşitli tasarım ve malzemeleri deneyerek çalışmaya başladı. Onun için biçim ve işlev arasındaki dengeyi bulmak çok önemliydi. Tıpkı gerçek uzay giysileri gibi Zophres'in giysileri de çalışan oksijen ünitelerine sahiptir. Böylece oyuncular uzun çekim saatlerinde rahat bir nefes alabildiler.
Takım elbisenin içinde sıcak olmuyor mu? Bu mükemmel bir soru!
Sanatçı kostüm tasarımında buna dikkat çekti. Bu nedenle Interstellar uzay giysileri, tıpkı gerçek uzay giysileri gibi, su taşıyan soğutma tüpleriyle donatılmıştır.
Tüm bu donanım, Interstellar uzay giysilerini yaklaşık 30 lbs ila 35 lbs (13,5 kg ila 16 kg) arasında getiriyor.
*Interstellar'ın yönetmeni Christopher Nolan film setinde
FİLM BİLİME SADIK KALIYOR
Christopher Nolan, Interstellar'ın mümkün olduğu kadar gerçek bilime yakın kalmasını istedi. Sonuç olarak projede 2017 Nobel Fizik Ödülü sahibi Dr. Kip Thorne ile güçlerini birleştirdi. Ancak Dr. Kip Thorne ve Christopher Nolan'ın anlaşmazlıkları olduğu için işler pek de yolunda gitmiyordu.
Nolan ışık hızını aşmak isterken Dr. Thorne bilime sadık kalma konusunda kararlı davrandı. Nolan sonunda kendine geldi ve Dr. Thorne'un çözümünü kabul etti.
*Interstellar filmindeki kara delik
SADECE FİLM İÇİN YENİ CGI YAZILIMI GELİŞTİRDİLER
Christopher Nolan'ın bilimsel doğruluğu koruma isteği doğrultusunda Dr. Kip Thorne, solucan deliği ve kara delik simülasyonu için teorik denklemleri sağladı.
Paul J. Franklin ve Double Negative'deki ekibi, filmde bilimsel olayları gerçekçi bir şekilde temsil edebilecek yeni CGI yazılımı geliştirdi.
*Interstellar'da uzay giysisi giyen aktris Anne Hathaway
ANNE HATHAWAY BUZ GEZEGENİNDE ÇEKİM YAPARKEN NEREDEYSE HİPOTERMİ GEÇİRİYORDU
Buz gezegenindeki sahnesini çekerken Anne Hathaway'in uzay elbisesinin fermuarı düzgün şekilde kapatılmamıştı ve içeri soğuk su girmişti.
Ancak yönetmen Christopher Nolan'a bilgi verdikten sonra izin alamadı. Bu yüzden sahneyi hızlı bir şekilde tamamlamaya çalıştı. Endişelenmeyin, sahnenin çekimi çok uzun sürmedi ve yetenekli oyuncu gayet iyiydi.
BAŞLANGIÇTA INTERSTELLAR'I STEVEN SPİELBERG'İN YÖNETMESİ GEREKİYORDU
Steven Spielberg sayısız önemli film yaptı ama Interstellar hiçbir zaman yapamadığı filmler listesinde yer alıyor.
Dreamworks ve Paramount ayrıldıktan sonra Steven Spielberg artık film üzerinde çalışamadı çünkü hikaye ikincisine aitti. Steven Spielberg'in Yıldızlararası filmi neye benzerdi? Asla bilemeyebiliriz. Ancak orijinal hikaye Christopher Nolan'ın Interstellar'ından farklıdır.
Spielberg'in Interstellar'ı Cooper ve Brand arasındaki romantik ilişkiyi araştırırdı. Bir diğer dikkate değer fark, Cooper'ın 2230'da çorak bir araziyle tanışmak için Dünya'ya dönmesi olacaktır. Ayrıca Çinliler, buz gezegenine onlarca yıl önce gelmiş oldukları için Spielberg'in Interstellar filminde daha önemli bir rol oynadılar.
*Besteci Hans Zimmer stüdyosunda
MÜZİKLERİ DÜNYACA ÜNLÜ BESTECİ HANS ZİMMER BESTELEDİ
Christopher Nolan, Interstellar için yepyeni bir skor istiyordu ve bunu da başardı. Hans Zimmer ile temasa geçti ve ondan filmin müziklerini geliştirmesini istedi. Ancak Zimmer'a devam edecek fazla bir şey vermedi. Zimmer'a sadece filmin ana temalarını anlatan tek sayfalık bir metin sundu.
Böylece Zimmer, bir senaryo, başlık veya olay örgüsü ayrıntıları olmadan Interstellar'ın müziklerini oluşturdu.
Sonunda müzik filmin kalbini başarıyla somutlaştırdı.
*Yıldızlararası filminde aktör Timothée Chalamet
TİMOTHÉE CHALAMET FİLMİ İZLEDİKTEN SONRA AĞLADI
Interstellar'ın ilk kez sinemalara çıktığı 2014 yılında Timothée Chalamet pek bilinmiyordu. Interstellar onun ikinci uzun metrajlı film projesiydi ve bunun kariyerini ilerletmeye yardımcı olacağını umuyordu. Ancak gösterimde karakterinin rolünün çok daha küçük olduğunu fark etti ve eve geldiğinde gözyaşlarını durduramadı.
Neyse ki Timothée Chalamet kısa süre sonra büyük çıkışını yaptı. Sadece birkaç yıl sonra kariyeri, Lady Bird, Call Me By Your Name ve Beautiful Boy filmlerindeki rollerle ihtiyaç duyduğu ivmeyi yakaladı.
INTERSTELLAR'I ÇEKMEK İÇİN DÜNYANIN ÇEŞİTLİ YERLERİNE SEYAHAT ETTİLER
Interstellar filmindeki Mann'ın gezegeni İzlanda'daki Svínafellsjökull buzulunda geçiyordu.
Interstellar oyuncuları ve ekibi filmi çekmek için uzaya gitmemiş olabilir ama yeşil perde önünde de çekim yapmadılar.
Christopher Nolan, filminin tamamen CGI'ya dayalı olmasını istemedi. Bu yüzden mükemmel sahneleri yakalamak için ekibini dünyanın dört bir yanına götürdü.
Interstellar'ın çekildiği bazı yerler şunlardır:
- İzlanda'nın güney bölgesindeki Eldhraun lav alanı
- İzlanda'nın güney bölgesindeki Svínafellsjökull
- İzlanda'nın güney bölgesindeki Mafabot
- Alberta, Kanada
FİLMİN BAŞINDAKİ RÖPORTAJLAR GERÇEKTİ
*Interstellar filminin başındaki röportajlar The Dust Bowl belgeselinden alınmıştır.
Christopher Nolan, Ken Burns'ün 2012 tarihli belgeseli The Dust Bowl'dan orijinal klipler kullandı.
Belgesel, filmdeki Dünya'daki bazı ilk sahnelere de ilham kaynağı oldu.
Destansı bilim kurgu filmlerinin hayranı olsanız da olmasanız da Interstellar herkesin beğenebileceği filmlerden biri.
Muhteşem çekimlerden, iyi araştırılmış bilimsel yorumlara kadar film sizde kesinlikle kalıcı bir izlenim bırakacak.
Ve kim bilir? Hatta uzay araştırmaları ve teknolojisine karşı yeni keşfedilen bir sevgiyi bile kapabilirsiniz.